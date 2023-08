Veröffentlicht am 3. August 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – „Flammersfelder August“ rund um die Baustelle Bürgerhaus

Trotz Baustelle und mit Vorfreude auf das neu gestaltete Bürgerhaus, findet der „Flammersfelder August“ am Samstag, 26. und Sonntag, 27. August 2023 statt. Ein schöner Sommergarten mit kleinen Zelten sorgt für eine entspannte und gesellige Atmosphäre. Am Samstag, 26. August wird ab 19.00 Uhr mit dem Fassanstich durch den Ortsbürgermeister in den Abend gestartet. Bierpavillon, Weinstand, Imbisswagen und Flammkuchen sorgen für eine gute Verpflegung.

„DJ Michael Wilsberg“ und seine Raiffeisen-Party laden zum Tanzen und Feiern ein.

Am Sonntag, 27. August startet ab 11.00 Uhr der Frühschoppen mit Stimmung und guter Laune und dem „Trio Krainerlogie“. Am Nachmittag servieren die Landfrauen Kaffee und Kuchen.

Außerdem backt der „brodverein aus Weyerbusch“ frisches Backesbrot. Für Kinder in jedem Alter gibt es eine Hüpfburg, Ponyreiten und den Mitmach-Zirkus „Momentia“. Wir freuen uns auf alle, die mitfeiern und eine schöne Zeit genießen wollen. Ortsgemeinde Flammersfeld, Leistungsgemeinschaft & Organisationsteam.