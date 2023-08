Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz verabschiedete Absolventinnen und Absolventen aus verschiedenen Fachbereichen

Die Abschlussfeiern, bei denen die Bachelor- und Masterurkunden überreicht werden, sind der Höhepunkt und Abschluss des Studiums an der Hochschule Koblenz. Dort wurden kürzlich in vier Veranstaltungen Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtungen Bauingenieurwesen und Architektur sowie der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften feierlich verabschiedet. Dazu gehörte auch die Ehrung besonders herausragender Studienabschlüsse.

Die Absolvierendenfeier der Architektur bot eine hervorragende Gelegenheit, beeindruckende Projekte und Arbeiten der ehemaligen Studierenden zu präsentieren. Aus dem Bachelorstudiengang wurden die Projekte „Hostel An der Eiche“ von Julina Blank, „City History Galerie – Ein Haus für Ausstellungszwecke des Stadtarchivs Köln“ von Tomke C. Busemann sowie „OFFLINE“ von Sophia Weidert vorgestellt. Die Masterabsolvierenden Khoi Nguyen Vo („Alter Posthof Spay“), Philipp Hof („Schieferbergwerk Kaub“) und Julian Lange-Böhme („Ehemaliges Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Rhens“) zeigten ebenfalls ihre Abschlussprojekte. Nach der Übergabe der Zeugnisse und der Ehrung der Jahrgangsbesten klang die Veranstaltung im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz aus.

Die Absolvierendenfeier der Fachrichtung Bauingenieurwesen, die wie die Architektur zum Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe der Hochschule Koblenz gehört, fand an Bord der malerischen MS Rheingold statt, die ihre Gäste auf eine Rheinschifffahrt entlang der wunderschönen Koblenzer Landschaft mitnahm. Zu den 270 Gästen zählten die Absolventinnen und Absolventen selbst, stolze Eltern, Freunde und Hochschulangehörige. Insgesamt haben im letzten Jahr 168 Absolventinnen und Absolventen erfolgreich ihre Studiengänge im Bereich des Bauingenieurwesens abgeschlossen, sowohl im Bachelor- als auch im Master-Bereich.

Ebenfalls auf einem Schiff feierten die Absolventinnen und Absolventen der kindheitswissenschaftlichen Studiengänge des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz. Zu dieser gemeinsamen Feier der Bachelorstudiengänge Bildungs- und Sozialmanagement, Pädagogik der Frühen Kindheit, Bildung & Erziehung (dual) sowie des Masterstudiengangs Kindheits- und Sozialwissenschaften waren 56 Absolvierende mit Familien und Freunden gekommen. Auch nahmen viele Hochschulangehörige wie etwa die Studiengangsleitungen und weitere Lehrende teil.

Seine akademische Abschlussfeier für die Absolvierenden der Bachelor- und Masterstudierenden beging der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in der Stadt- und Kongresshalle Vallendar mit über 700 Teilnehmenden. Jeder Abschluss wurde in einer Zeremonie einzeln genannt und mit Zeugnisübergabe und einer Rose belohnt. Besonders hervorgehoben wurden daneben die Teamleistungen im „Best Project Award“ für das beste studentische Studienprojekt. Anerkennungen gab es auch für persönliches ehrenamtliches Engagement ausgewählter Absolventinnen und Absolventen.

Foto: Bei der Absolvierendenfeier der Kindheitswissenschaften wurden die besten Abschlussarbeiten ausgezeichnet. (Foto: Hochschule Koblenz/Weber)