Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

KIRCHEN – Staffelübergabe der Kreisvolkshochschule in Kirchen

„Volkshochschulen sorgen gerade im ländlichen Raum für flächendeckende Bildungsangebote – im Landkreis Altenkirchen getragen von den insgesamt neun verschiedenen Außenstellen von Flammersfeld bis Mudersbach. Die Arbeit der Volkshochschulen im Landkreis wäre ohne das Engagement der Außenstellenleitungen undenkbar“, betonte jetzt Bernd Kohnen als Leiter der Kreisvolkshochschule bei einer Staffelübergabe in Kirchen. Die Leitungen hielten nicht nur Kontakt zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sondern planten das Programm für die jeweilige Außenstelle, klärten die Voraussetzungen (Räume, Materialien) und seien dann für Durchführung der Veranstaltungen der Ansprechpartner vor Ort.

„Auch wenn die Voraussetzungen in den Verbandsgemeinden des Kreises sehr unterschiedlich sind, organisieren die Leitungen jährlich viele hundert Kurse, Vorträge und Fortbildungen – so auch in Kirchen“, betonte Bernd Kohnen bei der Verabschiedung von Kristin Schmidt, die vier Jahre dort für die Organisation und Durchführung der Angebote verantwortlich zeichnete. Sie hat damit aktiv bei der Gestaltung der Bildungsarbeit in Kirchen mitgewirkt und mit viel Freude und großem Engagement das örtliche Programmangebot entwickelt. Glücklicherweise hat die Verbandsgemeinde Kirchen aber schon die Nachfolge geregelt – mit Selina Hees wird es ab August eine neue Ansprechpartnerin im Rathaus geben, die sich um die regionalen Angebote kümmern wird.

Foto: Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule, verabschiedete jetzt Kristin Schmidt (M.) als Leiterin der Außenstelle Kirchen und wünschte zugleich ihrer Nachfolgerin Selina Hees viel Erfolg bei der neuen Aufgabe. Foto: VG Kirchen/Andreas Hundhausen