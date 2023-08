Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wenn Eltern älter werden – Infoabend „Pflegegrade verstehen“

Seit dem 1. Januar 2017 gelten die aktuellen Pflegegrade statt der bisherigen Pflegestufen. Auf Einladung der Kreisvolkshochschule Altenkirchen informiert am Montag, 14. August, von 17 bis circa 18.30 Uhr, die Dozentin Sandra Hönnicke über Aufbau und Inhalt der Pflegegrade. Außerdem werden die Leistungen der Pflegeversicherung innerhalb der einzelnen Pflegegrade dargestellt. Die Dozentin wird zudem die Pflegegradeinstufung thematisieren und erläutern, worauf die Pflegegutachter hier achten. Die Veranstaltung findet in den Räumen der KVHS an der Rathausstraße in Altenkirchen statt.

Dieses Infotreffen ist hilfreich für alle, die sich allgemein über die Pflegegrade informieren möchten oder wissen wollen, ob sich eine Beantragung eines (neuen oder höheren) Pflegegrades für sie lohnt. Es besteht zu jeder Zeit die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenfrei: Tel. (02681) 812212 oder per Mail an kvhs@kreis-ak.de.