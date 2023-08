Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Gemeinsam frühstücken und Stadtgeburtstag feiern – 370 Jahre Neuwied: Picknick am 26. August in Goethe-Anlagen

Recht jung und doch schon 370 Jahre alt: Die Stadt Neuwied feiert „Geburtstag“. Und alle Neuwiederinnen und Neuwieder sind zum Mitfeiern eingeladen. Denn am Samstag, 26. August, wird anlässlich des Stadtgeburtstages gemeinsam gefrühstückt. Den passenden Rahmen für das gemütliche Picknick – egal, ob stilecht auf Picknickdecken, oder an den bereitgestellten Bierzeltgarnituren – bieten die Goethe-Anlangen von 10 bis 14 Uhr. Der offizielle Teil beginnt um 11 Uhr. Abgerundet wird das Frühstück musikalisch durch die Band „Manôs“, die Flamencomusik und eine Auswahl an Blues-, Rock-, Pop- und Jazzstücken bereithält.

Erst 1653 von Graf Friedrich III. zu Wied gegründet, blickt Neuwied im Vergleich zu anderen rheinischen Städten auf keine allzu lange Stadtgeschichte zurück. Dennoch ist seit der Verleihung der Stadtrechte am 26. August 1653 einiges passiert. Und nun, nach mittlerweile 370 Jahren, wird darauf angestoßen.

Übrigens gut zu wissen: Wer sich kein eigenes Frühstück mitbringen möchte, kann sich vorab bis Mittwoch, 16. August, in der Neuwieder Tourist-Information beliebig viele Frühstückspakete einer Neuwieder Bäckerei verbindlich bestellen. Neben dem Frühstücksklassiker mit Käse und Wurst, gibt es außerdem eine vegetarische Variante nur mit Käse und einen mit veganen Aufstrichen bestückten Korb. Die Pakete kosten pro Portion 7,50 Euro. Bezahlt wird direkt bei Bestellung. Die georderten Frühstückspakete werden dann gegen Bestellschein am 26. August um 10 Uhr in den Goethe-Anlagen ausgegeben. Ein Kaffeeausschank steht vor Ort bereit und auch kühle alkoholfreie Erfrischungen werden angeboten. Wem der Sinn nach anderen Getränken steht, der wird bei dem Stand „Don Terrino“ fündig.