Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

MUDERSBACH – Komplettlösungen mit hohem Qualitätsanspruch – Landrat zu Besuch bei Elektrotechnik-Spezialist Atesi in Mudersbach

Die gute Nachricht vorweg: die Atesi Elektrotechnik GmbH mit Sitz in Mudersbach steht wirtschaftlich auf einer soliden Basis und könnte aufgrund der guten Auftragslage Verstärkung für das Team gut gebrauchen. Aber auch hier ist der Fachkräftemangel angekommen. Dies berichtete Geschäftsführer Slavko Adanic Landrat Dr. Peter Enders und Bürgermeister Andreas Hundhausen (Verbandsgemeinde Kirchen), die das Unternehmen gemeinsam mit Vertretern der Ortsgemeinde und den Wirtschaftsförderungen von Kreis und Verbandsgemeinde besuchten.

Rund 70 Beschäftigte sind für das Unternehmen im Gewerbegebiet „Mudersbacher Wiesen“ tätig. Die Atesi Elektrotechnik GmbH bietet Komplettlösungen für die elektrische Ausrüstung in der Industrieautomation, der Gebäudeautomation und der Energieversorgung. Das Leistungsspektrum umfasst die Projektierung, Schaltschrankfertigung, Softwareentwicklung, Visualisierung, Montage, weltweite Inbetriebnahme und den Service. Mit den Komplettlösungen erhält der Kunde „alles aus einer Hand“. Der Name des Unternehmens steht für „Automatisierungs-Team Siegen“.

Die Wurzeln des Fachbetriebs befinden sich knapp hinter der Landesgrenze in Siegen-Eiserfeld. 2004 gründete der Elektro-Ingenieur Slavko Adanic das Unternehmen mit 28 Mitarbeitern. Er war damals Niederlassungsleiter der Firma Möller in Siegen, die Umstrukturierungen plante. Da das neu gegründete Unternehmen kontinuierlich wuchs, erfolgte 2011 der Umzug in das neue Betriebsgebäude in Mudersbach. „Ein hoher Qualitätsanspruch, Zuverlässigkeit und kundenbezogenes Dienstleistungsverhalten gehören zu unseren Leitlinien“, betont Geschäftsführer Adanic und fügt hinzu: „Der Erfolg von Atesi beruht auf dem Erfolg der Menschen, die hier arbeiten.“ Die Mitarbeiter werden am Gewinn beteiligt. Mit aktuell fast 13% (neun Auszubildende) ist die Ausbildungsquote hoch.

Die Spezialisten von Atesi sorgen z.B. dafür, dass Pressen im industriellen Einsatz, Montagemaschinen oder Abwasseraufbereitungsanlagen zuverlässig laufen oder Steuerungsanlagen in Gebäuden wie Produktionshallen oder Krankenhäusern reibungslos funktionieren. Für Industriehallen, Behörden, Schulen und Krankenhäuser konzeptioniert und installiert man die Energieversorgung. Atesi übernimmt auch die Planung, Umsetzung und Überprüfung des Energiemanagements von Unternehmen. Die Kunden finden sich u.a. in der Automobilzulieferindustrie, der Abwassertechnik oder der chemischen Industrie. Der Service kann zum großen Teil über Fernwartung erfolgen, was gerade im internationalen Geschäft ein enormer Vorteil ist. Es gibt aber auch in der Region eine Vielzahl von Kunden, wie z.B. die Universität Siegen, die von Atesi im Bereich der Gebäudeautomation betreut wird. Auch in anderer Hinsicht pflegt das Mudersbacher Unternehmen eine enge Beziehung zur Universität Siegen – nämlich bei der Rekrutierung von Fachkräften.

Die Besuchergruppe dankte Geschäftsführer Adanic abschließend für den interessanten Einblick in das Unternehmen. Zu den Gästen gehörten neben Landrat Enders und Bürgermeister Hundhausen der 1. Beigeordnete der Ortsgemeinde Mudersbach, Bernhard Steiner, Iris Scharenberg-Henrich (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Riccarda Vitt (Wirtschaftsförderung VG Kirchen) und Jörg Ditthardt (Transformationsnetzwerk TraForce).

Foto: Erhielten von Atesi-Geschäftsführer Slavko Adanic (l.) einen Einblick ins Unternehmen (v.l.): Bernhard Steiner (1. Beigeordneter Ortsgemeinde Mudersbach), Landrat Dr. Peter Enders, Andreas Hundhausen (Bürgermeister Verbandsgemeinde Kirchen), Jörg Ditthardt (Transformationsnetzwerk TraForce), Riccarda Vitt (Wirtschaftsförderung Verbandsgemeinde Kirchen) und Iris Scharenberg-Henrich (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen). Foto: Atesi/Michael Adanic