Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

KOBLENZ – Hochschulranking 2023: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz im Spitzenbereich

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften am Campus Koblenz der Hochschule Koblenz belegt bei den Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich Wirtschaft den Spitzenbereich des CHE-Rankings 2023 und bestätigt damit die gute Qualität der Lehre. Hervorgehoben wurden die sehr guten Studienbedingungen sowie eine durchweg gute Projektbetreuung mit hohem Praxisbezug und Kontakten zur heimischen und internationalen Wirtschaft.

Das CHE-Ranking, Deutschlands größtes Hochschulranking ist mit mehr als 22.000 Studiengängen, ist die wichtigste Fundstelle zur Bewertung der Lehrqualität und der Studienbedingungen an Hochschulen. Primäres Ziel des CHE Hochschulrankings ist es, Studienanfängerinnen und Studienanfänger sowie Hochschulwechslerinnen und Hochschulwechsler über die Studienmöglichkeiten und -bedingungen in den jeweiligen Studienfächern anhand einer vergleichenden Darstellung von Studienangeboten und -bedingungen zu informieren. Neben der Erhebung von Daten, wie die durchschnittliche Studiendauer oder die Möglichkeiten bei der Wahl von Schwerpunktmodulen wird zusätzlich eine Studierendenbefragung durchgeführt. Bereits seit 1998 erstellt das gemeinnützige CHE Centrum für Hochschulentwicklung mit diesem Ansatz jährlich systematische Informationen über Studiengänge, Fachbereiche, Hochschulen und deren Standorte im Hochschulranking. Veröffentlicht wird es das CHE Ranking seit 2005 in Kooperation mit der Wochenzeitung DIE ZEIT.

„Mit dem Ranking ‚Spitzenbereich‘, über das wir uns sehr freuen, erhalten wir für die kommenden drei Jahre das Siegel für sehr gute Lehr- und Lernbedingungen am Mittelrhein“, freut sich Prof. Dr. Silke Griemert, Dekanin des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Koblenz. Die ausführlichen Ergebnisse der Befragung zu den einzelnen Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich Wirtschaft der Hochschule Koblenz sind auf www.studiengaenge.zeit.de veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Wirtschaftsstudium an der Hochschule Koblenz sind abrufbar unter www.hs-koblenz.de/wirtschaft

Foto: Die Dekanin des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Silke Griemert freut sich über das Ergebnis „Spitzenbereich“ bei der Auswertung des CHE Hochschulrankings. (Foto: Hochschule Koblenz/D. Schwipp)