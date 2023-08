Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – 18 Auszubildende der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld haben erfolgreich die Abschlussprüfungen bestanden

Auch 2023 konnten wieder einige Auszubildende bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ihre Ausbildung in verschiedenen Berufssparten erfolgreich abschließen. Darüber freute sich der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski, der zusammen mit Büroleiterin Sonja Hackbeil, Fachgebietsleiter Personal Frank Schneider, Fachbereichsleiter Soziales und Generationen Sascha Koch und Roland Müller als Vertreter des Personalrates gratulierte. „Wer fleißig ist und Ausdauer hat, der schafft das, was er sich als Ziel steckt“, so Schmidt-Markoski. „Wir wünschen Euch einen guten Start in Euer Berufsleben und sind froh, dass wir Euch auch nach erfolgreicher Ausbildung attraktive Stellen anbieten können und so viele diese Möglichkeit ergriffen haben“, so der Erste Beigeordnete.

Ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin schlossen Laura Dinger (Kita Ingelbach), Rima Hayder (Kita Flammersfeld), Angelika Keplin (Kita Altenkirchen-Glockenspitze), Marion Kratzki (Kita Weyerbusch), Anna Kurz (Kita Altenkirchen-Honneroth), Lotte Löhr (Kita Eichelhardt), Kristina Markus (Kita Fluterschen), Sigurd Ruhrmann (Kita Flammersfeld), Jacqueline Schmidt (Kita Neitersen), Elisa Schnichels (Kita Birnbach), Lea Udert (Kita Weyerbusch), Anja Wagner (Kita Gieleroth) und Svetlana Wisner (Kita Krunkel-Epgert) in diesem Jahr erfolgreich ab.

Jannik Schwarzbach konnte sein dreijähriges duales Studium zum Bachelor of Arts, Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft, erfolgreich abschließen. Künftig wird er im Fachbereich „Kommunale Betriebe“ eingesetzt.

Denise Breit, Michelle Müller und Marie Rüttel beendeten mit der erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Denise Breit wird ab sofort im Fachbereich „Soziales und Generationen“, Michelle Müller im Fachbereich „Organisation“ und Marie Rüttel im Fachbereich „Kommunale Betriebe“ eingesetzt.

Benedikt Garber, der die Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik erfolgreich abgeschlossen hat, wird zukünftig das Team der Wasserkolonne im Fachbereich „Kommunale Betriebe“ verstärken.

Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen zu den bestandenen Prüfungen überbrachte Roland Müller als Vertreter des Personalrates.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld als eine der größten Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern der Region. Aufgrund der Vielfalt an Aufgaben und Beschäftigungsmöglichkeiten werden jährlich Ausbildungsplätze in den verschiedensten Bereichen angeboten. Auch aktuell werden mit Ausbildungsbeginn Juli bzw. August 2024 wieder engagierte Nachwuchskräfte gesucht. Weitere Informationen dazu sind auf der Webseite der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/aktuell/stellenausschreibungen zu finden.

Foto: Erster Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski, Frank Schneider (Fachgebietsleiter Personal), Roland Müller (Personalrat), Sascha Koch (Fachbereichsleiter Soziales und Generationen) und Büroleiterin Sonja Hackbeil gratulierten den Auszubildenden zur bestandenen Prüfung. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung