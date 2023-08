Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rennradfahrer auf der L 306 in Bendorf

Dienstagmittag, 01. August 2023 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Rennradfahrer das Gefällstück der L 306 in der Gemarkung Bendorf-Stromberg aus Richtung Stromberg kommend in Fahrtrichtung Bendorf-Sayn. Er verlor in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rennrad geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Radfahrer schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach erfolgter Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Rennrad und dem Lieferwagen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die L 306 zwischen Stromberg und Sayn gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich das DRK samt Notarzt, das Unfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz und die Polizei Bendorf. Quelle: Polizei