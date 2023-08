Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

Montagabend, 31. Juli 2023 gegen 20:30 Uhr stellt der Eigentümer seinen schwarzen BMW X1 in einer Parkbucht vor der Feldhofstraße 3 in Bad Hönningen ab. Als er am nächsten Morgen gegen 09:30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrt, bemerkt er einen Schaden in Form einer 93 Zentimeter langen Kratzspur an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten. Quelle: Polizei