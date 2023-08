Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

HAUSEN (Wied) Brand eines Kellerraumes im Wohnheim in Hausen (Wied)

Dienstagvormittag, 01. August 2023, gegen 10:50 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus durch die integrierte Leitstelle Montabaur der Brand in einem Kellerraum eines Wohnheimes in Hausen (Wied) gemeldet. Nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei konnte der Brand bereits durch die hinzugezogene Feuerwehr abgelöscht werden. Die 80 Bewohner wurden aus dem Gebäude in eine nahegelegene Turnhalle gebracht. Es befanden sich zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Quelle: Polizei