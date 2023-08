Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Montagmittag, 31. Juli 2023 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Meusch-Centers ein geparkter Pkw von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei