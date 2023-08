Veröffentlicht am 31. Juli 2023 von wwa

ANDERNACH – Fahrradstreife der Polizeiinspektion Andernach nimmt die Arbeit in Andernach, VG Weißenthurm und VG Pellenz auf

Die Fahrradstreife der Polizeiinspektion Andernach hat am Dienstag, 01. August 2023 die Arbeit aufgenommen. Das Ziel ist es, präsenter und flexibler sowie noch ansprechbarer für Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsgebiet zu sein. Das Fahrrad erfreut sich bundesweit – nicht nur in der Coronazeit – einer immer größeren Beliebtheit als alternatives und umweltfreundliches Fortbewegungsmittel. Auch in der Stadt und Region Andernach nimmt der Anteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege zu. Im Zuständigkeitsgebiet der PI Andernach befinden sich circa 15 Rheinkilometer sowie Teile des Laacher Sees mit entsprechenden Ufern, Promenaden, Grün- und Parkanlagen, die sowohl von Fußgängern wie auch von Zweiradfahrern teils stark frequentiert sind. Eine weitere Zunahme zeichnet sich ab.

Mit der steigenden Zahl von Radbewegungen hat in den vergangenen Jahren aber auch jene der an einem Verkehrsunfall beteiligten Radfahrenden zugenommen. Zwischen 2018 und 2022 stieg deren Zahl im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach um 33 Prozent. Im Jahr 2022 wurden 83 Verkehrsunfalle unter Fahrradbeteiligung durch die Polizei Andernach aufgenommen. Bei 63 Prozent dieser Fälle war der Fahrradfahrer als Hauptverursacher erfasst worden. Aus diesem Grund zielt die Fahrradstreife nicht nur zur Steigerung der Präsenz, sondern auch auf Steigerung der Verkehrssicherheit durch gezielte Verkehrskontrollen von Fahrrädern, Elektrokleinstfahrzeugen etc. sowie auf die Bestreifung von aktuellen Brennpunkten zur Kriminalitätsbekämpfung ab. Quelle: Polizei