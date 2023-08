Simone Krogh ist bei der SG Hamm (Sieg) neue Schützenkönigin

Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

HAMM (Sieg) Schützengesellschaft Hamm/Sieg von 1841 e.V. hat eine neue Schützenkönigin

Mit der Versammlung am Samstag, 29. Juli 2023, um 14 Uhr, begann das Vogelschießen mit anschließender Krönungsparty der Schützengesellschaft Hamm/Sieg. Die Sieger des Preis- und Pokalschießens wurden bekannt gegeben:

Jungschützenklasse: 1. Mia Pantel, 2.Clara Rupprecht, 3. Christian Grüttner

Schützenklasse: 1. Amrik Singh, 2. Dominik Lukas, 3. Marcel Henn

Damenklasse: 1. Janina Langenbach, 2. Finja Pollnowski, 3. Ute Winkler

Altersklasse:1. Stefan Bartsch, 2. Matthias Pollnowski, 3. Rolf Seyfarth

Jagdschießen: 1. Boris Knautz, 2. Ralph Schmidt, 3. Hans-Jörg Bartel

Bogenklasse: 1. Isabella Bartsch, 2. Beate Bartsch, 3. Detlef Rentzsch

Großkaliberpokal: Ralf Gelhausen

Wanderpokal der Jugend: Mia Pantel

Rolling-Block Pokal: Frank Litwin

Anschließend wurden folgende Beförderungen vorgenommen Luna Krogh zum Unteroffizier, Ralph Schmidt zum Unteroffizier, Finja Pollnowski zum Unteroffizier, Petra Becker zum Feldwebel, Julia Fischer zum Feldwebel, Rolf Fischer zum Feldwebel, Detlef Rentzsch zum Feldwebel, Dominik Lukas zum Leutnant, Jörg Brück zum Leutnant, Marco Neuhoff zum Leutnant, Martin Döpper zum Leutnant, Ariane Ulland zum Leutnant, Ruth Winkler zum Leutnant, Rainer Winkler zum Oberleutnant und Oliver Krogh zum Hauptmann.

Pünktlich um 15 Uhr eröffnete der noch amtierender König Boris Knautz mit dem ersten Schuss das Vogelschießen 2023. Ein spannender Wettkampf um die Königswürde entbrannte.

Zuerst wurde die Krone von Frank Becker geschossen. Darauf folgte das Zepter geschossen von Alexander Gazke, den Reichsapfel sicherte sich Boris Knautz, der rechte Flügel wurde von Torsten Piller, der linke Flügel von Marie Grüttner und der Stoß von Hans-Jörg Bartel geschossen.

Mit dem 371. Schuss, um 18:32 Uhr, fiel der Vogel von der Stange. Die glückliche Schützin war Simone Krogh.

Im Anschluss an das Vogelschießen fand die feierliche Krönung der neuen Majestäten in Anwesenheit der Gastvereine statt. Zuerst wurde Clara Rupprecht zur neuen Jungschützenkönigin ernannt. Simone Krogh wurde zur Schützenkönigin gekrönt und wird von ihrem Mann Oliver Krogh begleitet. Nach dem Festakt fand die Krönungsparty bis in die frühen Morgenstunden statt.

Die Schützengesellschaft Hamm/Sieg von 1841 e.V. gratuliert dem neuen Maijestäten recht herzlich