Veröffentlicht am 31. Juli 2023 von wwa

SELTERS – Bambini-Feuerwehren der Verbandsgemeinde Selters mit 2.000 Euro unterstützt

Über insgesamt 2.000 Euro dürfen sich vier Bambini-Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Selters freuen. Mit ihrem Spendenprogramm unterstützt ein Energieversorger jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Norbert Rausch übergab den Spendenbetrag gemeinsam mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Oliver Götsch, an Wehrleiter Tobias Haubrich und die Leiter der vier Bambini-Feuerwehren.

„Die Ausbildung von Kindern ist für die Zukunft unserer Feuerwehren enorm wichtig. Wer in jungen Jahren schon an dieses Ehrenamt herangeführt wird, wird in der Regel auch dabeibleiben und sich ganz entscheidend für die Sicherheit unserer Gemeinden einsetzen“, so Bürgermeister Götsch. „Ich bedanke mich darum hier und heute sehr für den Einsatz der Ausbilderinnen und Ausbilder der Bambini-Feuerwehren“.

Foto: Norbert Rausch übergab den Spendenbetrag gemeinsam mit Bürgermeister Oliver Götsch an Wehrleiter Tobias Haubrich und die Vertreterinnen und Vertreter der Bambini-Feuerwehren. Foto: Sascha Ditscher