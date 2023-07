Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Einbruchdiebstahl in Gebhardshain, in der Raiffeisenstraße

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Samstag, 29. Juli 2023, gegen 07.00 Uhr, am Raiffeisenmarkt ein Fenster mit brachialer Gewalt auf, drangen in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Gelder aus der Kaffeekasse der Mitarbeiter. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte unter 02741/926-0. Quelle: Polizei