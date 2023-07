Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Einbruch in Schrebergarten in Koblenz – Täterfestnahme

Freitagabend, 28. Juli 2023, gegen 23:30 Uhr, meldete ein Zeuge eine verdächtige männliche Person im Bereich der Schrebergärten in der General-Allen-Straße in Koblenz (Niederberger Höhe). Der Verdächtige trage nach der Beschreibung des Zeugen Handschube und habe eine Mütze in sein Gesicht gezogen. Sofort nach Eingang der Meldung wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort entsandt. Den eingesetzten Beamten gelang es zeitnah, einen Verdächtigen auf einem Grundstück zu lokalisieren und festzunehmen. Der hatte sich hinter einem Toilettenhäuschen versteckt. Am Festnahmeort konnten mehrere Elektrogeräte, Werkzeuge und Gartengeräte aufgefunden werden, die der Verdächtige gestohlen und dort zur Abholung bereitgelegt hatte. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf circa 700 bis 800 Euro. Den 45-jährigen Mann aus Koblenz erwartet nun ein Strafverfahren. Quelle: Polizei