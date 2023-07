Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunsicherer PKW auf der B 327 gestoppt

Freitagmittag, 28. Juli 2023, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Koblenz 1 durch einen aufmerksamen Zeugen ein verkehrsunsicherer PKW auf der B 327 in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet. Eine Streife konnte den Mercedes mit RP-Kennzeichen im Bereich der Südbrücke feststellen und in KO-Horchheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der PKW in der Tat diverse Mängel aufwies. Es waren an dem PKW unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die teils entsiegelt waren. Der PKW war nicht zugelassen und versichert. Überdies war die Heckscheibe komplett zerbrochen und nur notdürftig mit einer Folie zugeklebt worden. Auf dem Beifahrersitz saß ein Kleinkind, das nicht angeschnallt oder in sonstiger Weise gesichert war. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Der PKW kostenpflichtig abgeschleppt. Den 41-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erwartet ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wo zumindest mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen ist. Quelle: Polizei