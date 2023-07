Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

HEUPELZEN – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Heupelzen

Samstagmorgen, 29. Juli 2023, gegen 07:20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen darüber informiert, dass in der Gemarkung Heupelzen im Bereich der Einmündung „Am Waldrand“ / „Hauptstraße“ ein Verkehrsschild am Boden liege. Vor Ort konnte die Meldung bestätigt vorgefunden werden. Am rechten Straßenrand der Straße „Am Waldrand“, in Fahrrichtung Hauptstraße lag unmittelbar im Einmündungsbereich das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ samt Pfosten und Fundament auf dem Boden. Hinweise, die auf einen Verkehrsunfall hindeuten, wurden nicht erlangt, sodass derzeit davon ausgegangen wird, dass das Verkehrsschild mutwillig aus dem Boden herausgerissen wurde.

Neben dem entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro war aufgrund des Fehlens des Schildes die Vorfahrtsregelung nicht mehr eindeutig, woraus sich die Gefahr ergab, dass es zu Verkehrsunfällen kommen kann. Dadurch wurde der Tatbestand „Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“ verwirklicht. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Sollte es Hinweisgeber hinsichtlich des Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit geben, werden die gebeten, sich an die Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu wenden. Quelle: Polizei