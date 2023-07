Veröffentlicht am 29. Juli 2023 von wwa

MUDERSBACH – Auffahrunfall in Mudersbach

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, ein 35-jähriger Transit-Fahrer und ein 31-jähriger Sprinter-Fahrer befuhren Freitagmorgen, 28. Juli 2023, gegen 07.00 Uhr hintereinander in Mudersbach die B 62, die Koblenzer Straße aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Siegen. Als der 54-jährige an einen Fußgängerüberweg anhalten musste, bremste auch der 35-jährige entsprechend ab. Den Vorgang erkannte allerdings der 31-jährige Sprinter-Fahrer zu spät, fuhr auf den vor ihm stehenden Transit auf und schob den auf den Pkw. Dabei wurden der 54-jährige, der 35-jährige Transit-Fahrer und ein 48-jähriger Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Quelle: Polizei