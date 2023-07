Veröffentlicht am 29. Juli 2023 von wwa

UNKEL – Körperverletzung auf der Kirmes in Unkel

Im Rahmen der St. Pantaleon Kirmes in Unkel wurden der Polizeiinspektion Linz in der Nacht von Freitag auf Samstag, am Samstagmorgen, 29. Juli 2023 um 02:25 Uhr Streitigkeiten auf dem Festgelände gemeldet. Vor Ort konnte von der Polizei ermittelt werden, dass die 19-jährige Anruferin aus Unkel von zwei weiblichen Tatverdächtigen körperlich angegriffen wurde. Sie wurde geschlagen und im weiteren Verlauf auf dem Boden liegend getreten. Die Heranwachsende erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Beschuldigten sind der Polizei namentlich bekannt. Beide konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei