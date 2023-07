Veröffentlicht am 31. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – „Ist das schon Gewalt oder noch in Ordnung?“ – Neue Folge der Podcastreihe „kopfgehört – IBEB im Gespräch“ thematisiert verletzendes Verhalten in der Kita

Das Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz (IBEB) an der Hochschule Koblenz hat nun eine weitere Folge der beliebten Podcast-Reihe „kopfgehört – IBEB im Gespräch“ veröffentlicht. Sie trägt den Titel „‘Ist das schon Gewalt oder noch in Ordnung?‘ – Verletzendes Verhalten in der Kita erkennen, reflektieren und handeln“ und ist ab sofort kostenlos über Spotify abrufbar.

Nachdem in der letzten Folge des IBEB-Podcast das Thema verletzendes Verhalten in Kitas aus Elternperspektive betrachtet wurde, geht es in der sechsten Folge um die Ursachen und den Umgang mit verletzendem Verhalten. Was zählt eigentlich zu verletzendem Verhalten? Aus welchen Gründen entsteht es im professionellen Setting Kita? Wie kann man verletzendem Verhalten begegnen beziehungsweise diesem vorbeugen? Im Gespräch mit Professorin Dr. Regina Remsperger-Kehm von der Hochschule Fulda werden unter anderem diese Fragen und einige Fallbeispiele aus der Praxis beleuchtet.

Der Podcast ist abrufbar bei Spotify unter dem Link https://open.spotify.com/episode/3pB0zjeNc5JVN6Vx5Z3Tq4