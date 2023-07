Veröffentlicht am 31. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Sommerferienfreizeit an der Hochschule Koblenz sorgt für Spaß und Kurzweil

Viel Spaß hatten die 16 Kinder von Angehörigen der Hochschule Koblenz und des Bündnisses für Familie, die nun am Campus Koblenz an einer fünftägigen erlebnisreichen Sommerferienfreizeit für Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren stattgefunden hat und gemeinsam mit der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz e.V. organisiert wurde.

Das Ziel der Veranstaltung war es, zur Entlastung von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden beizutragen und den Kindern eine abwechslungsreiche Ferienzeit zu ermöglichen. Unter dem Motto „Forscherferien – bauen, tüfteln und entdecken in den Sommerferien“ wurden die jungen Teilnehmenden im Alter von 5 bis 13 Jahren in spannenden Workshops kreativ gefördert und mit faszinierenden Themen aus den Bereichen Technik und Naturwissenschaften vertraut gemacht. „Vereinbarkeit von Studium oder Beruf mit familiären Belangen ganz konkret umzusetzen, das ist unser zentrales Anliegen bei dem Angebot einer Sommerferienfreizeit in den Räumlichkeiten der Hochschule Koblenz“, betonte Anja Kriete, stellvertretende Leiterin der Abteilung Chancengleichheit und Antidiskriminierung.

Die Workshops boten den Kindern eine vielseitige Auswahl an Aktivitäten. Im Workshop „Technik, tüfteln und experimentieren“ hatten die jungen Forscherinnen und Forscher die Gelegenheit, mit Solarpanelen zu experimentieren und das Thema Sonnenenergie spielerisch zu erforschen. Zudem beschäftigten sie sich mit dem Sonnensystem und ließen ihrer Kreativität beim Malen, Basteln und dem Bau eines Kaleidoskops freien Lauf. Der Workshop „Kreativität: basteln und bauen“ ermöglichte es den Kindern, ihrer Fantasie Ausdruck zu verleihen und gemeinsam tolle Kunstwerke zu erschaffen.

Die Workshopphasen waren so gestaltet, dass die Kinder ihre eigenen Interessen verfolgen konnten. Sie hatten die Freiheit, aus verschiedenen Stationen zu wählen, die entweder aufeinander aufbauten oder unabhängig voneinander waren. So konnten sie sich individuell weiterentwickeln und den Schwierigkeitsgrad nach ihren Bedürfnissen wählen. Auch zwischen den Workshops gab es genügend Spielphasen, um Bewegungsspiele oder Gesellschaftsspiele zu spielen. Die jüngeren Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und zu malen, zu lesen oder zu spielen.

Ein besonderes Highlight der Sommerferienfreizeit war der Ausflug zur Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, bei dem die Kinder mit der Seilbahn eine aufregende Fahrt erlebten. Dort besuchten sie die interaktive Erlebnisausstellung „Gesten – gestern, heute, übermorgen“ im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein | Landesmuseum Koblenz. Diese fesselnde Ausstellung macht die Vergangenheit und ihre vielfältigen Bezugspunkte zu aktuellen kulturellen und technischen Entwicklungen und Wandlungsprozessen erfahr- und erlebbar, und die jungen Entdeckerinnen und Entdecker waren begeistert von den Eindrücken.

Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt, denn mittags aßen die Kinder gemeinsam in der Mensa am Campus Koblenz, wo sie mit leckeren Mahlzeiten versorgt wurden. Die Sommerferienfreizeit für Kinder an der Hochschule Koblenz war ein voller Erfolg und hinterließ bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele schöne Erinnerungen. Fotos: Hochschule Koblenz/Lisek