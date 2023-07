Veröffentlicht am 31. Juli 2023 von wwa

HACHENBURG – Klangmix der Extraklasse: preisgekrönte polnische Band Dikanda beim Treffpunkt der Kulturen am 10. August in Hachenburg

Erleben Sie am Donnerstag, 10. August 2023 um 19.15 Uhr ein mitreißendes Konzerterlebnis auf dem Alten Markt in Hachenburg! Das verspricht die Hachenburger KulturZeit. Die preisgekrönte polnische Gruppe Dikanda entführt Sie beim Treffpunkt der Kulturen in eine faszinierende Welt aus lebendiger Folklore. Seit ihrer Gründung 1997 in Stettin haben sie einen einzigartigen Stil geschaffen, der die Kraft der Volksmusik aus dem Balkan, Osteuropa und dem Orient vereint.

Angeführt von der heißblütigen Frontfrau Ania Witczak begeistert Dikanda mit eigenen Melodien und Texten, begleitet von Kasia Dziubak auf der Geige und unterstützt durch ihre feine Zweitstimme. Piotr Rejdak an der Gitarre, Grzegorz Kolbrecki am Kontrabass und Daniel Kaczmarczyk mit ausgefallenen Percussions heizen die Stimmung weiter an.

Die magisch angehauchten Konzerte von Dikanda sind legendär und immer ausverkauft. Erleben Sie einen Klangmix der besonderen Art, wenn Kastagnetten auf Cello, Trommeln auf Geige und Akkordeon auf Trompete treffen. Sinnliche Melodien, mittelalterlich anmutende Trommelrhythmen und exzessive Csárdás versprechen Weltmusik vom Feinsten.

Seien Sie dabei, wenn Dikanda von Sehnsucht und Glück, von Heimat und Abenteuer erzählt und Elemente aus Osteuropa, dem Balkan und dem Orient zu einer einzigartigen Klangreise verschmelzen. Die energiegeladenen Auftritte von Dikanda sind ein wahrer Höhepunkt und versprechen ein unvergessliches Musikerlebnis, das Sie nicht verpassen dürfen!

Dank des Sponsorings der Rhenag ist der Eintritt frei.