Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Strukturpolitik und Arbeitsmarktpolitik zusammendenken „Rheinland-Pfalz ist ein starker Wirtschafts- und Industriestandort. Bei meiner Sommertour habe ich viele gute Beispiele kennengelernt, wie innovative Unternehmen in unserem Land die Herausforderungen der Transformation nicht nur erfolgreich meistern, sondern diese als Chance für sich und die Optimierung ihrer Produkte und Prozesse nutzen. Indem wir regionale Strukturpolitik und Arbeitsmarktpolitik in Rheinland-Pfalz zusammendenken, sorgen wir dafür, dass alle Menschen in Rheinland-Pfalz zu Gewinnern der Transformation werden“, erklärte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer zum Abschluss seiner viertägigen Sommertour, die in diesem Jahr unter dem Motto „Arbeit. Industrie. Transformation.“ stand.

Bei WASGAU in Pirmasens, beim Kunststoffhersteller Profine, beim Automobilzulieferer Freudenberg Integral Accumulator in Remagen und bei BITO Lagertechnik in Meisenheim informierte sich der Minister über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen für Unternehmen in Rheinland-Pfalz.

„In der Produktion, im Handel und im Dienstleistungsbereich ist Künstliche Intelligenz längst keine Zukunftsmusik mehr. Intelligente Systeme werden immer mehr zu Begleitern in unserem Alltag“, erklärte Schweitzer. Wie Künstliche Intelligenz bereits heute den Lebensmittelhandel verändert, wurde beim Besuch des Ministers bei WASGAU deutlich. Das Unternehmen mit Sitz in Pirmasens setzt auf KI, um Prozesse effizienter zu gestalten und die Planung zu optimieren. „Dem enormen Potenzial von KI in nahezu allen Wirtschaftsbereichen stehen neue Qualifikationsbedarfe der Beschäftigten gegenüber. Wichtig ist daher, dass Beschäftigte und Unternehmen den Wandel gemeinsam gestalten“, betonte Schweitzer. Als Lotse im Wandel stehe die Transformationsagentur Unternehmen und Beschäftigten in Rheinland-Pfalz dabei zur Seite.

„Voraussetzung für eine gelingende Transformation, für innovative Wertschöpfung und einen starken Wirtschaftsstandort sind gut ausgebildete Fachkräfte. Auf meiner Sommertour habe ich Unternehmen erlebt, die erfolgreich neue Wege bei der Fachkräftegewinnung gehen, Verantwortung für ihre Beschäftigten und die Region, in der sie leben, übernehmen und einen Schwerpunkt auf Ausbildung und Qualifizierung legen“, betonte Schweitzer.

Persönliche Hilfestellungen auf der Suche nach einer passenden Weiterbildung oder neuen beruflichen Perspektiven erhalten Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz durch regionale Transformationsbegleiter. Im Landkreis Ahrweiler ist im Juli ein weiteres Landesprojekt gestartet. „Mehr noch als in anderen Regionen des Landes ist die Transformation im Ahrtal Herausforderung und Chance zugleich. Die Ahr-Region hat das Potenzial, zu einer Modellregion für gelingende Transformation zu werden. Durch die Ausweitung unserer Landesprojekte können wir Beschäftigten und Betrieben auch hier vor Ort ein individuelles Unterstützungsangebot machen, um den Wandel der Arbeits- und Lebenswelt gemeinsam erfolgreich gestalten zu können. Dabei bauen wir auf den Erfahrungen der bisherigen vier Landesprojekte auf“, sagte Transformationsminister Alexander Schweitzer bei seinem Besuch im Rahmen der Sommertour.

„Unsere Gesellschaft ist immer mehr in Bewegung. Mit dem stetig wachsenden Strom an Gütern und Waren auf unseren Straßen und Schienen und mit der zunehmenden Mobilität der Menschen steigt auch die Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften im Bereich Verkehr und Logistik. Um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, braucht es insbesondere mehr ausgebildete Busfahrerinnen und Busfahrer“, erläuterte der Minister beim Besuch der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG). Allein die Stadt Mainz gehe von einem Fachkräftebedarf von rund 250 Personen bis zum Jahr 2030 in diesem Bereich aus. Um Personen mit SGB-II Leistungsbezug Hilfe und Unterstützung bei dem Einstieg in eine Beschäftigung als Busfahrerin oder Busfahrer zu ermöglichen, hat das Arbeitsministerium das Projekt „Momentum Mobilität“ gestartet. Das Projekt wird durch Arbeit & Leben in enger Kooperation mit dem Jobcenter umgesetzt. Als Projektpartner konnte die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) gewonnen werden. Beim Besuch des Projekts in Mainz gratulierte der Minister zwei Teilnehmenden, die erfolgreich die Qualifizierung zum Busfahrer durchlaufen und einen Arbeitsvertrag mit der Mainzer Verkehrsgesellschaft abgeschlossen haben.