Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Genießen unter Nachbarn“ mit leichter Sommerküche – Gemeinsam kochen und probieren in der südöstlichen Innenstadt

Gemeinsam kochen statt alleine in der Küche stehen. Das geht nicht nur schneller, sondern bereitet auch wesentlich mehr Freude. Daher heißt es am Mittwoch, 16. August, von 11 bis 14 Uhr wieder „Genießen unter Nachbarn“ im Gemeinschaftsraum in der GSG-Seniorenresidenz, 5. OG, Rheinstraße 46, 56564 Neuwied.

Dabei geht es ums gemeinsame Genießen: Denn wer alleine lebt, weiß, dass es manchmal ganz schön lästig sein kann, nur für sich zu kochen. Neue Rezepte und Zutaten können dabei eine wertvolle Abwechslung darstellen. Dafür bietet das „Genießen unter Nachbarn“ unter der Anleitung von Ursula Kannengießer die perfekte Möglichkeit – lecker, preisgünstig, regional oder auch für Single-Küchen tauglich. Ursula Kannengießer ist als Gesundheitscoach „Ernährung“ der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland eine wahre Expertin in Sachen gesundes Kochen. Beim anschließenden gemeinsamen Probieren gibt es reichlich Möglichkeit, sich auszutauschen. Sollte noch etwas vom sommerlichen Menü übrigbleiben, dürfen die Teilnehmenden die Reste mit nach Hause nehmen. Dafür sind kleine Aufbewahrungsgefäße mitzubringen.

Veranstaltet wird der Mittag vom Quartiermanagement der Sozialen Stadt südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – die Gesundheitskasse, der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung und dem Mehrgenerationenhaus Neuwied. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist möglich bis Montag, 14. August, im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 56564 Neuwied, telefonisch unter 02631 863070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de. Dort gibt es auch weitere Auskünfte.