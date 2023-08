Veröffentlicht am 1. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Austausch intensiviert und Prioritäten gesetzt – WirtschaftsForum und Stadt führen Zusammenarbeit fort

Energie und Bauen waren wichtige Themen, als sich Mitglieder des Arbeitskreises „Standortentwicklung“ des WirtschaftsForums (WiFo), Mitarbeitende des Stadtbauamtes und die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuwied trafen, um aufbauend auf einen Austausch im März nun vertiefend über Inhalte zu sprechen.

Hierbei wurden konkrete Ideen rund um das Themengebiet Bauen erörtert und in Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit diskutiert. „Neben der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen müssen wir uns auch mit einer langfristigen Lösung für die Beschaffung von Ausgleichsflächen vor Ort auseinandersetzen, beispielsweise im Rahmen einer Stiftung“, betonte Frank Wolsfeld, Sprecher des Arbeitskreises. Das WiFo hob ergänzend hervor, dass die Energieversorgung zukünftig individueller und unternehmensspezifischer werden müsse. Hierzu konnten jüngst auch Erkenntnisse bei einem „Energie-Gipfel“ erlangt werden, zu dem das WiFo und die Firma Lohmann Tapes eingeladen hatten. Zwei Professoren der Technischen Hochschule Bingen referierten dort über Substitute für Erdgas.

Auch zur kommunalen Wärmeplanung wurden mögliche Inhalte und Verfahrensschritte erörtert: „Das Konzept soll uns Erkenntnisse über potenzielle Möglichkeiten der Energieversorgung liefern und es uns ermöglichen, auch effektive Maßnahmen für die künftige Entwicklung von bereits bebauten und auch neuen Gewerbegebieten zu eruieren“, fasste Roland Schneider, Leiter der Planungsabteilung des Stadtbauamtes, zusammen. Den Akteuren ist bewusst: Um eine adäquate Lösung zu arbeiten, ist die enge Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, der Unternehmerschaft, den Stadtwerken und der Stadtverwaltung von großer Bedeutung. In Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung betonte das WiFo auch die Relevanz der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuwied. Alexandra Rünz ist als Wirtschaftsförderin erste Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung für Unternehmen und steht für Gespräche stets gerne zur Verfügung. Es herrscht Zuversicht unter den Beteiligten, dass die engagierte Kooperation langfristig positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und die nachhaltige Stadtentwicklung Neuwieds haben wird, so soll der Austausch noch in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Foto: Der Arbeitskreis Standortentwicklung des WirtschaftsForums traf sich mit Mitarbeitenden des Stadtbauamtes und der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuwied zum produktiven Austausch. Foto: Stadt Neuwied / Erhard Jung