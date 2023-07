Veröffentlicht am 28. Juli 2023 von wwa

SCHUTZBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 280 zwischen Alsdorf und Daaden

Freitagnachmittag, 28. Juli 2023 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 280 zwischen den Ortslagen Alsdorf und Daaden, in etwa auf Höhe des Bahnhofs Schutzbach. Von Alsdorf in Richtung Daaden fahrende 50-jährige Fahrerin eines Kleintransporters kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, kollidierte frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 28-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge blieben schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die jeweiligen Fahrer wurden leichtverletzt. Ein 23-jähriger Beifahrer im Kleintransporter wurde schwerverletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die L 280 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Abtransport der beschädigten Fahrzeuge bis etwa 19:00 Uhr gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehr der VG Daaden, ein Rettungshubschrauber und die Straßenmeisterei Betzdorf im Einsatz. Quelle: Polizei