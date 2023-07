Veröffentlicht am 28. Juli 2023 von wwa

SELTERS – Trunkenheit im Straßenverkehr in Selters (WW)

Freitagmittag, 28. Juli 2023, gegen 14:45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Montabaur über eine vermeintlich alkoholisierte PKW-Fahrerin im Bereich Selters (WW) in Kenntnis gesetzt. Im Zuge der Ermittlungen konnte die 72-jährige Frau an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei ihr konnte ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt werden, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Ermittelt werden konnte zudem, dass ihre zuletzt zurückgelegte Fahrtstrecke von Selters nach Freilingen führte. Verkehrsteilnehmer, die zwischen 14:45 und 15:00 Uhr in diesem Bereich durch die Fahrerin eines blauen VW Golf in ihrem Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur, 02602 9226-0 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei