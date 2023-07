Veröffentlicht am 28. Juli 2023 von wwa

HERDORF – Anwohner melden Knallgeräusche im Ortsbereich Sassenroth

Seit dem 18. Juli 2023 nahmen Anwohner des Ortsbereiches Herdorf Sassenroth mehrfach Knallgeräusche, Lichtscheine und Aufblitzen in den Nachtstunden wahr. Teilweise wurde hierrüber der Ortsvorsteher informiert, teilweise zeitverzögert am folgenden Vormittag die Polizei Betzdorf. Den Schilderungen der Anwohner nach, könnte es sich bei den Knall- und Lichtwahrnehmungen um Feuerwerkskörper handeln, eindeutig geklärt ist dies jedoch nicht. Teilweise sind die Anwohner durch ihre Wahrnehmungen zwischenzeitlich verständlicherweise verunsichert. Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wer kann Angaben zu Ursprung und Art der Geräusche oder den hierfür verantwortlichen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei