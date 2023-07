Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Ernennung neue Brand- und Katastrophenschutzinspekteurin des Landes RLP

Fraktionsvorsitzender Joachim Streit zur Ernennung der neuen Brand- und Katastrophenschutzinspekteurin des Landes Rheinland-Pfalz: „Glückwunsch der Freien Wähler an die neue Brand- und Katastrophenschutzinspekteurin Dr. Kirstin Eisenhauer – in der Hoffnung, dass sie das Amt wirklich ausübt. Ihre Ernennung sagt viel über die Quantität und Qualität des Vorgängers aus.

Heinz Wolschendorf steht für das Versagen in der Ausrichtung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz und in der Vorbereitung auf und die Führung in der Flutnacht durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD.

Mit der nun einsetzenden Fachaufsicht kommt eine weitere wichtige Aufgabe auf die neue Brand- und Katastrophenschutzinspekteurin des Landes zu. Hier haben wir in der Enquetekommission bereits die Vorleistung gebracht, die nur einer konsequenten Umsetzung bedarf.“