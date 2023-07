Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

MAINZ – „Wirtschaftlich, touristisch und sozial von Bedeutung“ – FREIE WÄHLER fordern Investitionsinitiative für rheinland-pfälzische Jugendherbergen

In Rheinland-Pfalz gibt es 37 Jugendherbergen. Darunter auch besondere Standorte wie die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, die historische Burg Stahleck in Bacharach oder das alte Grafenschloss in Diez sowie schöne Gegenden im ländlichen Raum wie bei Bollendorf oder Thallichtenberg. Für die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion sind die Jugendherbergen von sozialer und wirtschaftlicher sowie touristischer Bedeutung – gerade in ansonsten dünn bestückten Räumen. Dort sind die Jugendherbergen wichtig für die raumwirksame Entwicklung der Region.

„Wer sein Land kennenlernen will, besucht alle Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz. Sie sind viel mehr als Unterkunftsstätten für Schüler. Die Jugendherbergen öffnen ihre Türen für alle Altersklassen und ermöglichen Familien für geringes Geld ein besonderes Urlaubserlebnis, nicht selten sind sie dabei Orte der Begegnung“, so der Vorsitzende der FREIEN WÄHLER-Landtagfraktion Joachim Streit. „Und obwohl sie konkurrenzlos sind – denn wo sonst gibt es noch eine Übernachtung mit Frühstück für 22 Euro –, fehlt ihnen die Lobby. Daran werden wir etwas ändern!“

Denn die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben auch vor den Jugendherbergen nicht haltgemacht. „Daher gilt es, sie jetzt nicht alleine zu lassen. Denn unsere Jugendherbergen können einen wichtigen Faktor in der Tourismusstrategie des Landes bilden und somit einen Beitrag zum Erfolg des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz leisten“, so Streit. „Dafür braucht es jetzt allerdings eine Investitionsinitiative seitens des Landes, um umfänglich Mittel für Modernisierungsmaßnahmen bereitzustellen – damit die wirtschaftliche, touristische und soziale Funktion der Jugendherbergen erhalten bleibt.“ Denn, um diese zu sichern, könne nicht beliebig an der Preisschraube gedreht werden. „Im Gegenteil, damit auch Alleinerziehende und Familien mit kleinem Geldbeutel Ferien mit Kindern machen können, muss auch in der Hauptsaison der Preis sozial verträglich bleiben.“