Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Artenvielfalt: Stadt Neuwied bereichert Speiseplan der Raupen

Damit sich aus Raupen die schönen Tagfalter wie das Tagpfauenauge oder der Kleine Fuchs entwickeln können, benötigen sie natürlich ausreichend Nahrung. Die Blätter von Brennnesseln, aber auch andere Pflanzen wie zum Beispiel Wicken oder Klee werden gerne angenommen. Aus diesem Grund legt die Stadt Neuwied gemeinsam mit den Servicebetrieben „Raupenfutter“-Vorräte an, indem auf einigen Flächen das Grün stehen bleibt. Darauf weisen auch Schilder hin, die im Design der Sauberkeits-Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“ entworfen wurden. Denn ob Sauberkeit das Thema ist oder Artenvielfalt, in beiden Fällen geht es ums Wohlfühlen in Neuwied. Foto: Thomas Riehl