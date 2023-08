Veröffentlicht am 3. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Krankenhaus in Altenkirchen ist heute telefonisch begrenzt erreichbar

Durch Wartungsarbeiten an der Telefonanlage am Donnerstag, 03. August 2023, von 19.00 bis 20.00 Uhr, ist die Zentrale des DRK Krankenhauses Altenkirchen in Notfällen unter der Telefonnummer 02681 988 458 zu erreichen.