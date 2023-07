Schützenfest in Birken-Honigsessen am ersten Augustwochenende

Veröffentlicht am 29. Juli 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Schützenfest in Birken-Honigsessen steht vor der Tür – Zum 55. Mal heißt es auf der Birkener Höhe: Schützen. Feste. Feiern.

Bereits am Samstag, den 22. Juli konnten die neuen Majestäten ermittelt werden, die es nun am Ersten Augustwochenende zu krönen und zu feiern gilt. Dies geschieht traditionell im Rahmen der Feierlichen Krönungszeremonie am Abend des Schützenfestsamstages.

Der Startschuss fällt um 19.45 Uhr – dann werden die alten und neuen Majestäten mit Hofstaat und Schützen auf dem Schulhof der St. Christophorus Grundschule abgeholt und unter Begleitung des Tambourcorps „Siebengebirge“ Thomasberg ins Zelt geleitet.

Dort wird der Festakt durch das Tambourcorps und die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen begleitet. Neben Abschiedsreden der amtierenden Kaiserin Anja I. und des amtierenden Königs Fabian I. bildet nach der Krönung der neuen Majestäten und Ehrungen Verdienter Schützen auch der Große Zapfenstreich einen Hauptakt des Programms.

Anschließend wird der Tanzabend mit der Band just:is und DJ Moll eröffnet. Der Eintrittspreis für den Samstagabend beträgt nach wie vor 12 Euro pro Person – trotz steigender Kosten für wichtige Punkte wie das umfangreiche Sicherheitskonzept oder auch die GEMA möchte die Bruderschaft am Preis der Vorjahre festhalten, um so vielen Menschen wie möglich das Feiern zu ermöglichen.

Am Sonntag wird zunächst um 9:00 Uhr die heilige Messe zum Kirchweihfest in der Pfarrkirche St. Elisabeth gefeiert, im Anschluss daran folgt die Prozession durch den Ort. Weiter geht es mit dem großen Festumzug – doch vorher darf der Sternmarsch der Blaskapellen um 14:00 Uhr sowie das traditionelle Standkonzert an der Residenz „Zur Post“ um 14:30 Uhr nicht fehlen. Ab 15:00 Uhr zieht die St. Hubertus Schützenbruderschaft mit dem neuen König Martin I., Königin Francesca und Kaiser Hans Joachim Quast I. mit Ursula sowie den Jugendmajestäten (Jungschützenkönig Philip I., Schülerprinzessin Sophie I. und Bambiniprinzessin Neela I.) unter Begleitung der befreundeten Schützenbruderschaften und -vereine aus Friesenhagen, Selbach, Wissen, Döttesfeld, Hamm und Elkhausen-Katzwinkel durch den Ort. Musikalisch wird der Festzug begleitet durch die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen, den Musikverein Scheuerfeld, den Spielmannszug TV Eiche aus Bad Honnef und den Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Nistertal.

Ein Dank im Voraus gilt der DRK Bereitschaft Birken-Honigsessen, die auch während des Festumzugs für die Sicherheit aller Teilnehmer sorgen wird. Ebenso freut sich die St. Hubertus Schützenbruderschaft, ihre Altmajestät Ulrich Theis mit Gattin anlässlich des fünfzigjährigen Krönungsjubiläums begrüßen zu können. Nach dem Einmarsch ins Zelt folgt wie gehabt das Unterhaltungskonzert, ab 18:30 Uhr findet der Konigsball mit Musik von StreetLife und DJ Moll statt.

Am Schützenfestmontag findet zunächst um 10:00 Uhr die Totenehrung und anschließend die heilige Messe im Festzelt mit musikalischer Gestaltung durch den MGV Sangeslust statt, bevor ab 11:00 Uhr das Frühschoppenkonzert mit der Bergkapelle ‚Vereinigung“ startet. Wie gewohnt wird das Fest in den Abendstunden seinen Ausklang finden, dieses Jahr mit Tante Käthe und DJ Wäschi.