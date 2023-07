Veröffentlicht am 29. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Vorschulkinder sind bereit für die Schule – Kita-Sozialarbeit ermöglicht Wanderung und Theaterbesuch

Die Einschulung rückt für viele Neuwieder Kinder immer näher. Doch bevor es so weit ist, boten sich den Mädchen und Jungen mit einer Familienwanderung und einer exklusiven Theateraufführung ein gelungener Abschluss ihrer Zeit in der Kita – und der sie gleichzeitig auch auf ihren neuen Lebensabschnitt vorbereitete.

Zu der gemeinsamen Wanderung auf den Zwergenwegen in Rengsdorf luden die beiden Kita-Sozialarbeiterinnen, Melanie Bär (AWO) und Viktoria Nachtigall (HTZ), Familien mit Vorschulkindern aus sieben Kitas der Innenstadt und Heddesdorf ein. So hatten die Kinder und Eltern bereits die Chance, mögliche zukünftige Klassenkameradinnen und Klassenkameraden kennenzulernen. Gemeinsam wurde gewandert und gespielt. Auch so manches Tier konnten die jungen Wanderer beobachten. Beim anschließenden Picknick stärkten sich alle nach Herzenslust und probierten gemeinsam das Mitgebrachte. Für die Kita-Sozialarbeiterinnen steht bereits fest: Im nächsten Jahr soll ein solcher Ausflug wieder viele Familien und Vorschulkinder begeistern.

Nicht weniger gelungen war eine weitere Aktion für die angehenden Schulkinder: Ein unterhaltsames und toll inszeniertes Theaterstück erfreute jüngst die 134 Vorschulkinder der Neuwieder Innenstadt. Dank der Kita-Sozialarbeiterinnen der AWO präsentierte die Freie Bühne Neuwied den Mädchen und Jungen exklusiv „Aaren und Joyce – monströse BFF´s“. Die Vorstellung, finanziert über das Bundesprogramm „Zukunftspaket“, thematisierte im Hinblick auf die baldige Einschulung den Umgang mit Gefühlen und Emotionen der Angst und Unsicherheit. Boris Weber und Tammy Sperlich nahmen die Kinder mit „Aaren und Joyce“ auf ein spannendes und faszinierendes Abenteuer mit. Neben dem Thema Angst überwinden zeigten sie, dass es sich lohnt, mutig zu sein, um Neues zu entdecken und Freundschaften zu schließen.

Die Kita-Sozialarbeit in Neuwied setzt das städtische Jugendamt im Trägerverbund gemeinsam mit dem Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrum, dem AWO Bezirksverband Rheinland und dem Verband Evangelischer Tagesstätten für Kinder in der Stadt Neuwied trägerübergreifend an allen Kitas um.

Foto: Bei einer Familienwanderung konnten die Vorschulkinder mit ihren Familien bereits erste Kontakte knüpfen. Foto: Nathan Nachtigall