Veröffentlicht am 29. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Startup des Jahres 2023 – Auszeichnung durch das Gründungsbüro der Hochschule Koblenz in Kooperation mit regionalen Stiftern

Um innovative Existenzgründungen zu fördern, zeichnet das Gründungsbüro der Hochschule Koblenz in Kooperation mit regionalen Stiftern einmal jährlich erfolgreiche Jungunternehmerinnen und -unternehmer als Startup des Jahres aus. In diesem Jahr geht der Gewinn an die Firma Katerheld und ihren Gründer Maximilian Wasser, Student an der Hochschule Koblenz, der ein pflanzenbasiertes Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform für unbeschwerte Partynächte entwickelt hat.

Die Urkunde wurde nun am Koblenzer Campus durch den Vizepräsidenten für Transfer und regionale Entwicklung Prof. Dr. Heiko Weckmüller, durch die Stifter Jan Hagge, Geschäftsführer der TechnologieZentrum Koblenz GmbH, Peter Kolb, Geschäftsführer von PeKo Unternehmensberatung, Dr. Dominik Preusche, Inhaber der PREUSCHE & PARTNER Patent- und Rechtsanwälte mbB, und Mathias Wollweber, Geschäftsführer der EBERLE & WOLLWEBER Communications GmbH, sowie durch Tobias Debus übergeben, der im Gründungsbüro der Hochschule die Projektleitung für das Ideenscouting innehat. Den Gewinner erwartet ein Auszeichnungspaket im Wert von insgesamt 15.000 Euro.

Das Nahrungsergänzungsmittel Katerheld besteht aus 17 rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, wird regional produziert und die Verpackung ist zu 100 Prozent recyclebar. „Das Alleinstellungsmerkmal des Produkts besteht in seiner Tablettenform“, betont der 26-jährige Maximilian Wasser, der neben seiner Tätigkeit als Jungunternehmer im Masterstudiengang Business Administration an der Hochschule Koblenz studiert. Bisherige Nahrungsergänzungsmittel für lange Partynächte bestehen aus einem in Wasser löslichen Pulver und erfordern eine große Flüssigkeitsaufnahme. „Das möchte man nach einer langen Partynacht möglichst vermeiden“, weiß der Student, den seine Eltern bei dem Vertrieb seines Produktes tatkräftig unterstützen, aus eigener Erfahrung.

„Mit Katerheld hat das Startup ein hochwertiges, pflanzliches Produkt entwickelt, das einem hohen Anspruch an Qualität, Reinheit und Nachhaltigkeit erfüllt und am Markt nachgefragt wird“, erläutert Raphael Dupierry, Referatsleiter Gründungsförderung an der Hochschule Koblenz, die Entscheidung der Jury. Für einen Zeitraum von vier Monaten kann Maximilian Wasser nun auf ein umfangreiches Auszeichnungspaket verschiedener Stifter zurückgreifen: So darf das Unternehmen eine kostenfreie Bürofläche im Technologie Zentrum Koblenz nutzen, wird durch das Gründungsbüro der Hochschule Koblenz bei der Ausarbeitung eines Businessplanes betreut und kommunikationstechnisch durch EBERLE & WOLLWEBER Communications GmbH beraten. Zum Gewinn gehören außerdem eine Urkunde von STOLZSIGN, ein 3-Tages-Coaching durch die PeKo Unternehmensberatung sowie die Durchführung einer Patentrecherche und provisorischen Patentanmeldung durch PREUSCHE & PARTNER Rechtsanwälte mbB.

Studierende, Absolvierende, (ehemalige) Mitarbeitende und vom Gründungsbüro der Hochschule Koblenz betreute Teams können sich wieder im Zeitraum vom 01. März bis 31. Mai 2024 als Startup des Jahres 2024 bewerben. Weitere Informationen zum Gründungsbüro, zur Ausschreibung für das Startup des Jahres sowie die Bewerbungsunterlagen sind unter www.hs-koblenz.de/gruendungsbuero abrufbar.

Foto: (v.l.): Alexander Wasser, Peter Kolb, Jan Hagge, Maximilian Wasser, Heiko Weckmüller, Matthias Wollweber, Dominik Preusche und Tobias Debus. Auf dem Foto fehlt Sabine Pauli. Foto: Hochschule Koblenz/Debus