Veröffentlicht am 28. Juli 2023 von wwa

SELBACH – Schützenfest in Selbach vor 84 Jahren in 1939

Vor 84 Jahren, im Juli 1939, war Franz Geimer Schützenkönig in Selbach. Gefeiert wurde nach der Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal im Gasthof Rosenbauer. Für die Festmusik war der Musikzug der Politischen Leitung Wissen zuständig. Dem Festkonzert schloss sich ein gut besuchter Ball in den Abendstunden an. Ausrichter war der örtliche Turn- sowie Kleinkaliberschützenverein. Für Volksbelustigungen aller Art, so ein Pressebericht von damals, hatte man an allen Festtagen hinreichend gesorgt. Die heimische Bevölkerung zeichnete sich schon immer durch eine vorbildliche Gastfreundschaft aus, hieß es weiter. Genauso wird es auch am kommenden Wochenende beim Selbacher Schützenfest sein. (bt) Archiv: Bernhard Theis