Veröffentlicht am 28. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Manege frei: Kinder schauen Film im Zirkuszelt

110 Kinder der Grundschule St. Georg in Irlich standen Schlange vor dem Zirkuszelt der Familie Zarretti, um eine Filmvorführung der ganz besonderen Art nicht zu verpassen. Denn das städtische Kinder- und Jugendbüro richtete gemeinsam mit dem Förderverein der St. Georg Schule, medien rlp und der Schulsozialarbeit der Informa dieses Event aus. Den Film, in dem es um einen kleinen Zauberer, Freundschaft und viel Magie ging, verfolgten die Kinder gespannt auf der großen Leinwand in der zauberhaften Manege. Der Förderverein bot vorab frische Waffeln und andere Leckereien für die Kinder zu Taschengeldpreisen an, die sie während des Films knabberten.