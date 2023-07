Veröffentlicht am 28. Juli 2023 von wwa

MAINZ – „Jubel bleibt verhalten“ – Joachim Streit begrüßt Planfeststellungsbeschluss zum Lückenschluss der A1 – „Es fehlte der notwendige Druck“

Der Ausbau der A1 mit dem Lückenschluss zwischen Adenau im Kreis Ahrweiler und Kelberg im Kreis Vulkaneifel ist seit Ewigkeiten in der Diskussion. Nun haben Bund und Land einen Planfeststellungsbeschluss erlassen.

Hierzu Joachim Streit, Vorsitzender der FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und Abgeordneter aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm: „Seit Jahrzehnten wartet die Region Eifel auf den Lückenschluss. Deshalb freut man sich über jede Nachricht, die in diese Richtung geht. Allerdings wissen wir auch, dass die Gegner alle Möglichkeiten ausschöpfen – und deshalb bleibt mein Jubel verhalten. Es hat einfach in den letzten Jahren an dem notwendigen Druck seitens des Landes und des Bundes gefehlt, das Verfahren in einem Zug umzusetzen.“

Die A1 führt von Schleswig-Holstein bis nach Saarbrücken – mit der Lücke vom nordrhein-westfälischen Blankenheim bis ins rheinland-pfälzische Kelberg (25 Kilometer).