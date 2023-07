Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

BUCHHOLZ – Einbruch in Einfamilienhaus in Buchholz (Westerwald)

Mittwoch, 26. Juli 2023 kam es in 56567 Buchholz, in der Straße „im Muß“ zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür in das Gebäude ein und entwendeten Schmuckgegenstände. Der Einbruch erfolgte bei Tageslicht, zwischen 07.30 und 17:45 Uhr. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bzw. verdächtige Wahrnehmungen der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei