27. Juli 2023

HACHENBURG – Zeugenaufruf nach Straßenverkehrgefährdung auf der L 281 bei Hachenburg

Donnerstagmorgen, 26. Juli 2023, gegen 08:55 Uhr kam es auf der Landstraße 281, von der Schneidmühle bis nach Hachenburg zu einem Vorfall, der als Paradebeispiel dafür gelten könnte, wie man sich als verantwortungsvoller Verkehrsteilnehmer nicht verhalten sollte. Ein roter Renault Zoe mit

Westerwälder Kennzeichen für Elektrofahrzeuge, zugelassen in der Verbandsgemeinde Rennerod, fuhr zunächst aus Richtung Bad Marienberg kommend nötigend auf einen in gleicher Richtung fahrenden Personenkraftwagen auf. Der Zoe setzte trotz Unübersichtlichkeit zum Überholen an und zwängte sich wegen des Gegenverkehrs zwischen den überholten Personenkraftwagen und den vorausfahrenden Lastkraftwagen. Sofort setzte der Renault erneut zum Überholen an. Wieder kam

Gegenverkehr und der Überholer musste nach starker Bremsung der Fahrzeuge wieder zurück hinter den Laster einscheren. Unmittelbar vor dem Ortsschild von Hachenburg wurde der LKW ohne erneute Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer überholt. Die Zeugen aus dem überholten Personenkraftwagen und dem LKW wurden bereits befragt. Um den Vorwurf der Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrer des Renault Zoe im Strafverfahren weiter präzisieren zu können, werden weitere Zeugen, insbesondere der gefährdete Gegenverkehr, zur Meldung bei

der Polizei Hachenburg, 02662 95580, gebeten. Quelle: Polizei