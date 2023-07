Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

OBERHONNEFLD – Autobahn A 3, Fahrtrichtung Köln nach Alleinunfall kurzzeitig gesperrt

Donnerstagnachmittag, 27. Juli 2023, gegen 15 Uhr kam es auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, in der Gemarkung Oberhonnefeld-Gierend zu einem Alleinunfall eines Pkw, in dessen Verlauf das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit auf der Richtungsfahrbahn Köln der BAB 3 zum Liegen kam und Betriebsstoffe ausliefen. Die Richtungsfahrbahn Köln musste zur Reinigung der Fahrbahn und Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Beide Insassen des Fahrzeugs wurden schwer verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich. Quelle: Polizei