Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Drei Tage pure Lebensfreude genießen – creole_sommer: Drei Bands spielen in den Goethe-Anlagen

Gypsy Swing, kubanische Lebensfreude und ein exzentrisch-internationaler Groove-Mix stehen dieses Jahr auf dem Programm des creole sommer in Neuwied. Das Festival der Weltmusik lädt von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. August, zu einer farbenfrohen Reise durch unterschiedlichste Kulturen und Musikstile ein. Und das alles in den Goethe-Anlagen bei freiem Eintritt.

Zum Auftakt spielen am Freitag, 25. August, von 20 bis 22 Uhr Makatumbe. Im Gepäck haben sie World Groove, der auf Future Pop trifft. Denn die Musiker kombinieren stilsicher internationale Volks-, Tanz- und Popmusik und lassen in den Mix obendrein noch Dance mithineinfließen. Vokalakrobatik wie Beatbox, Raggamuffin und Obertongesang ergeben mit den Klängen von Klarinette, Akkordeon, Gitarre, Bass und Schlagzeug eine ganze eigene spanende Musik, die die zweifachen Preisträger des „Creole Global Music Contest“ mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit auf der Bühne präsentieren.

Für karibische Atmosphäre sorgt dann am Samstag, 26. August, Rody Reyes mit seinem Band-Projekt Havanna con Klasse. Von 20 bis 22 Uhr versprühen der begnadete Sänger und seine Musiker, die alle in Kuba ausgebildet wurden, pure kubanische Lebensfreude. Gemeinsam präsentieren sie das Beste, was Salsa, Merengue, Bachata und traditionelle kubanische Musik zu bieten haben. Ihre Konzerte werden dank einzigartiger Eigenkompositionen und Klassikern von Buena Vista Social Club modern und unverwechselbar arrangiert zu einzigartigen Erlebnissen.

Zum Abschluss des diesjährigen creole_sommer steht am Sonntag, 27. August, von 13 bis 15 Uhr die Band Monsieur Pompadour auf der Bühne. Bestehend aus einem belgischen Sänger, einem ungarischen Geiger, einem „äußerst schweigsamen“ Bassisten und einem „adeligen“ Gitarrenvirtuosen überzeugen sie mit ihrer ganz speziellen Musik-Mischung. Darin vereinen die Musiker heiteren Swing mit ambitionierter Wildheit und einer Prise Melancholie. Die Zuhörenden können sich auf Lieder, Chansons und Songs über das Leben und die Liebe – vierstimmig gesungen und interpretiert im Stil der Band-Idole Django Reinhardt und Stephane Grappelli – freuen.