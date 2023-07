Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

OBERWAMBACH – Familienausflug der Jugendfreunde Oberwambach in den Zoo Neuwied

Der diesjährige Familienausflug der Jugendfreunde Oberwambach führte in den Zoo Neuwied. Bereits am Morgen machten sich rund 30 gutgelaunte Kinder und Erwachsene per Bus auf den Weg. Nach der Ankunft erkundeten alle Mitfahrer das weitläufige Gelände mit den vielen interessanten Gehegen und Tierhäusern auf eigene Faust.

Bei rund 200 Arten fand jeder sein Lieblingstier und über den Tag verteilt gab es viele tierische Erlebnisse für alle Besucher. Ein Abschlussgrillen nach der Rückkehr in Oberwambach rundete einen gelungenen Ausflugstag ab. Die Jugendfreunde freuen sich sehr, dass so viele Kinder und Erwachsene mitgefahren sind. Ganz besondere Freude hat es allen Beteiligten bereitet, dass Mitfahrer aus vier Generationen den Familienausflug mitgemacht haben – eine absolute Besonderheit! Herzlichen Dank an alle Mitfahrer und helfenden Hände.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: die nächste Veranstaltung der Jugendfreunde Oberwambach ist das Familien-Sommerfest am Samstag, den 02. September. Ab 14 Uhr wird am Gerätehaus in der Dorfmitte dank Blaulichtmeile, Hüpfburg, Tombola und großer Bühne keine Langeweile aufkommen. Am Abend sorgt die überregional bekannte Band „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ für Stimmung á la Kuba und karibische Atmosphäre. Sowohl für das Familienprogramm am Nachmittag als auch für die Kuba-Party am Abend würde sich der Verein über zahlreiche Besucher aus nah und fern freuen. Foto: Jugendfreunde Oberwambach –