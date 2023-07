Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

BETTGENHAUSEN – Wiedbachtaler Hobby-Club Bettgenhausen/Seelbach feiert 50-jähriges Jubiläum

Der Wiedbachtaler Hobby-Club Bettgenhausen/Seelbach hat Grund zum Feiern! Vor 50 Jahren, im Jahr 1973, begann alles mit 15 begeisterten Fußballfreunden, die sich jeden Sonntag auf der „Kaifhecke“ zum gemeinsamen Kicken trafen. Was damals als lockere Zusammenkunft begann, entwickelte sich rasch zu einem engagierten Hobby-Club, der bis heute die Herzen vieler Menschen im Westerwald erobert hat.

Anfänglich als „FHC Bettgenhausen/Seelbach“ bekannt, wurde der Verein später in „Wiedbachtaler Hobby-Club Bettgenhausen/Seelbach“ umbenannt, nachdem der Sportplatz im „Oberdorfs Garten“ entstanden und die berühmte Henry-Hütte errichtet worden war. In den späten 70ern und 80ern war der Verein in der Hobbyliga aktiv und konnte zweimal als Meister triumphieren. Freundschaftsspiele mit anderen Hobbymannschaften und die Teilnahme an Sportfesten rundeten das Vereinsleben ab.

Das Jahr 2000 brachte einen tragischen Schicksalsschlag mit sich, als die geliebte Henry-Hütte einem Brand zum Opfer fiel. Doch dank des entschlossenen Einsatzes des damaligen Vorsitzenden Wilfried „Henry“ Holzapfel und der Unterstützung der Gemeinschaft wurde die Hütte in aufwendiger Arbeit wiederaufgebaut. Die Solidarität zeigte sich auch bei der „Branding-Party“, einer Benefiz-Veranstaltung, die den Neuaufbau finanziell unterstützte.

Heute, über 20 Jahre später, erstrahlt die neue Henry-Hütte in vollem Glanz und dient als Herzstück des Vereins. An über 100 Tagen im Jahr finden hier Vereinsaktivitäten und vielfältige Veranstaltungen statt.

In den fünf Jahrzehnten seines Bestehens hatte der Wiedbachtaler Hobby-Club Bettgenhausen/Seelbach nur zwei Vorsitzende. Wilfried „Henry“ Holzapfel lenkte die Geschicke des Vereins von der Gründung 1973 bis 2011. Seitdem führt Julian Redel mit einem engagierten Vorstandsteam den etwa 150 Mitglieder starken Verein.

Das 50-jährige Jubiläum des Wiedbachtaler Hobby-Clubs Bettgenhausen/Seelbach wird vom 4. bis 6. August 2023 in der Henry-Hütten-Arena in Bettgenhausen gebührend gefeiert. Die Festlichkeiten versprechen spannende Spiele, Turniere, köstliche Speisen und erfrischende Getränke. Musikalische Unterhaltung kommt von den Westerwald-Rockerz und DJ Sunrise, während am Sonntag ein Open-Air Gottesdienst den Tag eröffnet und eine Spieleolympiade sowie ein abwechslungsreiches Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen.

Der Wiedbachtaler Hobby-Club Bettgenhausen/Seelbach lädt herzlich alle Interessierten ein, das Jubiläum gemeinsam zu feiern und freut sich auf ein unvergessliches Festwochenende.