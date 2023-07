Veröffentlicht am 29. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet einen Kurs im Linedance an.

Linedance ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei der einzelne Tänzer, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind dabei immer passend zur Musik choreographiert. Meist wird dafür Country- oder Popmusik verwendet, aber es ist auch fast jedes andere musikalische Genre denk- und machbar. In Deutschland ist Linedance bereits seit zwanzig Jahren als Freizeitsport anerkannt. Der langjährige Linedance Trainer & Workshopleiter Ronald Ernst ist von Anfang an mit dabei. Er wird zu diesen Terminen eine Vielzahl unterschiedlicher Musik und passender Choreographien mitbringen und geht auch gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein.

Der Schnupperworkshop ist schon lange ein sehr beliebter Programmpunkt im Haus Felsenkeller. Nun können Sie ergänzend Kurse buchen, welche sich an dem Niveau und den Wünschen der Teilnehmer orientieren. Wer also Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen hat, ist hier genau richtig und sollte sich mit seinen Interessen melden. Am Dienstag, 15. August geht es los. Die Gebühr beträgt 60 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.