Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

HIRTSCHEID – Ein Liederabend mit Le-Thanh Ho und Stefan Weyerer auf dem KulturGut Hirtscheid

Lions Club Bad Marienberg präsentiert zwei besondere Künstler. Le-Thanh Ho ist Liedermacherin und Schauspielerin. Zusammen mit dem Multiinstrumentalisten und Produzenten Stefan Weyerer präsentiert sie einen Querschnitt ihrer Lieder aus ihren drei bisher erschienenen Alben.

Ihre Songs sind wortreiche Mischwesen aus Popklängen und Chansons mit Punkattitüde. Dafür stöbert die Münchnerin nach Traum- und Gedanken-Splittern in ihren Notizheften. Alltags- und Naturlaute inspirieren ihre Musik, sie liebt die magischen Momente, die zwischen zwei Menschen aufblitzen, die ganze Gruppen elektrisieren und in besonderen Momenten auch auf der Bühne in und mit der Musik entstehen. Nach solchen Augenblicken hält sie in ihrer Kunst Ausschau.

Le-Thanh Ho begann als Frontfrau einer Band, die jamaikanische Stilelemente mit Punk zusammenbrachte. Sie nahm zudem Schauspielunterricht – Kino- und Fernsehrollen folgten.

Stefan Weyerer ist Sänger, Komponist, Gitarrist und Musikproduzent. Er wurde Preisträger der Stimmakademie Hamburg, erhielt Auszeichnungen für Filmmusik und war und ist mit seiner Musik auf Konzerten in Deutschland, Europa und auch den USA zu erleben. In den Musikprojekten namhafter Künstler wie Michael Fitz, Wenzel oder Jasmin Tabatabai, kommt es ihm immer darauf an, ehrlich und wahrhaftig dem zu folgen, was sein Herz ihm sagt. Mit seiner Band „Kupfer“ veröffentlichte er mehrere Alben.

Samstag, 26. August 2023, 17 Uhr. Eine Veranstaltung des Lions Club Bad Marienberg auf dem KulturGut Hirtscheid zugunsten eines regionalen Kulturprojektes. In den Mühlenerlen 2, 57647 Alpenrod-Hirtscheid, Eintritt: 25 Euro