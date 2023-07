Veröffentlicht am 26. Juli 2023 von wwa

MONTABAUR – Raubdelikt durch Jugendliche in Montabaur

In der Nacht Zwischen Freitag, 21. und Samstag, 22. Juli 2023, fiel in der Innenstadt Montabaur eine größere Gruppe ortsfremder Jugendlicher durch wiederholte Ruhestörungen auf, die durch die Polizei unterbunden und zur Anzeige gebracht wurden. Weitere Verstöße oder Straftaten waren zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Tage später wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt, dass durch diese Gruppe am 22. Juli 2023 gegen 01.00 Uhr in der Fußgängerzone Kirchstraße, ein 27jähriger Mann massiv bedrängt und geschlagen wurde. Anschließend wurde er beraubt und konnte sich in eine nahegelegene Kneipe retten.

Die Polizei Montabaur bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Geschehnissen machten, sich mit der Polizeidienststelle unter der Rufnummer 02602 9226 0 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei