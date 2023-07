Veröffentlicht am 26. Juli 2023 von wwa

GEROLSTEIN – Rettung eines verletzen Rehs in Gerolstein-Roth

Dienstagnachmittag, 25. Juli 2023 gegen 16:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei verständigt, weil ein Reh im Bereich der Eishöhlen am „Rother Kopf“ in eine etwa zwei Meter tiefe Grube gefallen war und aus eigener Kraft nicht mehr herauskam. Das wurde durch aufmerksame Wanderer beobachtet und gemeldet. Durch die Rother Feuerwehr gelang es, nachdem eine Feuerwehrkameradin in das Loch hinuntergeklettert war, das Tier mit einem Strick zu binden nach oben zu ziehen. Es hatte sich glücklicherweise nicht verletzt und lief freudestrahlend davon. Quelle und Foto: Polizei